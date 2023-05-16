台中市政府警察局自4月26日至6月30日為期2個月「靜城專案」勤務，太平警分局針對轄內常遭民眾檢舉的路段加強測速照相，並配合台中市環保局、監理站實施聯合稽查勤務，至昨（15）日20天以來，共計取締超速1345件、通報噪音車輛246件，許多民眾頻稱「晚上睡覺時真的很有感！」也對警方的執法大表肯定。

台中市政府啟動「靜城專案」以改善噪音（改裝）車輛擾民狀況，太平警分局針對轄內噪音車輛常出沒路段或屢被民眾檢舉的周邊道路，如：中山路、長龍路、市民大道、旱溪東路、太堤西路沿線等路段，全面加強執法工作，並不定期結合環保局、監理站等單位實施聯合稽查。

太平警分局針對轄內噪音車輛常出沒路段或屢被民眾檢舉的周邊道路全面加強執法。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

對於超速部分將按道路交通管理處罰條例第40條處新台幣1200元至2400元罰鍰，疑似噪音車蒐證後上傳環保署噪音車輛檢舉網，由主管機關召回檢驗，檢測不合格依法開罰處以1800元至3600元罰鍰。

許多居住上述路段週邊的民眾表示，近期常常看到警察深夜在實施路檢及移動式測速照相，這幾天來確實許多車輛都慢下速度來，尤其是住在山區的居民直呼很有感。

太平分局長蔡慶星表示，執行「靜城專案」目的主要是維護市民安寧居住環境，也呼籲車輛駕駛人切勿任意改裝車輛飆速製造噪音，警方除持續嚴正執法外，確保市民居住環境的安寧及用路人安全。