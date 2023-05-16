《國民教育法》修正草案正在立法院審議，對於國中小學自學生的學費補助擬入法，中華民國中小學校長協會今天表示，他們除了擔心造成教育經費的排擠以外，更可能造成目前中小學教育很大的影響，建請先做經費補助的可行性評估與研究，對於未來實驗教育的推動才有正向的發展。

同樣是接受實驗教育，政府僅補助公立實驗國中小學生學費，並以公立高中校數不足為由，補助私立高中自學生一年約10萬元學費，全國近萬名國中小自學生自學卻只能自費，自主學習促進會在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲政府一視同仁補助國中小自學生，並將相關規定放入《國民教育法》中。

中華民國中小學校長協會表示，目前受到少子化影響，各國民中小學已積極申請推動實驗課程或部分改辦成實驗教育型態的學校，教育部也提供實驗教育的補助，讓所有孩子能在體制內的學校，也能接受不同類型的實驗教育，充分保障學生就學權益之平等。

中華民國中小學校長協會說，目前《國民教育法》規定免納學費，在國民教育階段之學生無論貧富均能入學接受基本教育，也提供充足之教育量能，均可滿足學生的就學需要，也能提供家長多元的選擇。

中華民國中小學校長協會說，目前各級學校均得依《高級中等以下教育階段非學校型態實驗教育實施條例》第15條規定，提供非學校型態實驗教育學生，於辦理實驗教育計畫過程中充分使用設籍學校之設施、設備。

中華民國中小學校長協會指出，現行國民教育階段實驗教育之學生參加可由學校推薦之各項競賽及活動，教育部也充分補助經費提供與其他學生相同之機會；另外，學校也積極鼓勵參加實驗教育的學生及家長，踴躍參加相關單位舉辦之推動實驗教育宣導、研習、成果發表、推廣、輔導等活動。

中華民國中小學校長協會鼓勵各校善用學校現有設備、資源，積極申請多元的學校型態實驗課程，塑造具特色的實驗教育學校，提供家長與學生多元的教育選擇。而協會也呼籲家長們可就近選擇符應孩子需求，選讀多元特色的實驗教育公立中小學，讓孩子能多元學習與展能。