隨天氣愈來愈炎熱，民眾穿衣以清涼、輕便為主，一名女網友表示，她每周都會回婆家，最近天氣熱她幾乎都穿無袖或低胸背心，又怕公婆看到會碎念，好奇問「大家都穿什麼回婆家？」貼文曝光，多數人認為穿自己喜歡的衣服比較重要，更有人說每周回婆家已經是好媳婦代表。

原PO日前於論壇《Dcard》指出，婚後沒有和公婆同住，每周和先生回婆家一次，最近天氣開始變熱，她幾乎都穿無袖或低胸背心，但又擔心公婆看了會反感，「大家回婆家都怎麼穿呢？」

問題一出，多數網友認為原PO每周回婆家已很不容易，穿著就依照個人喜好即可，「婆家不應該有權利管妳穿什麼」、「願意每周回婆家已經是好媳婦代表了吧！如果還要被管穿著也太可憐了」、「如果怕婆家會介意的話，可以搭薄外套或西裝外套」、「願意回婆家就偷笑了，自己穿得舒服，自己喜歡就好」。

但也有人批評，「自己都說清涼了，有疑問上來發文，還要這樣挑戰嗎？」、「好無聊的問題，就不信穿個白T會要妳的命」、「婆婆會生氣，公公我就不知道了」。