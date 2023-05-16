晶呈科表示，因市場需求復甦調整持續，預估第二季出貨鋼瓶支數為3,000~3,100支（47L鋼瓶當量），約續跌10.58％；將開拓新加坡等海外市場，遞補記憶體客戶需求缺口，全年營運目標達成仍具信心。

此外，晶呈二廠2022年6月動工，預計6月完工，第三季開始營運；三廠土地已取得，有助支援後續擴建規劃。晶圓重生持續開發乾式除膜配方、開發海外市場，出貨目標為年中達成每月4萬片/line 1。

晶呈科第一季營收季減22.2％、年增32.2％，稅後純益4,327.3萬元，季減24％、年增234％，EPS1.17元；前四月營收2.98億元，年增25.8％。

晶呈科指出，特殊氣體持續新品項研發及試產。Laser gas／氖混氣市佔率已達雙位數，持續擴大中。儘管氖氣受半導體市況影響價格下挫明顯，但俄烏戰爭後特殊氣體供給缺口仍存，未來只要半導體景氣回升，價格將可望再回升。

此外，晶呈科銅磁晶片及發光元件（CMuLED）業務中，CMuLED晶粒及0404 TFE畫素封裝體無塵室產線完工，設備因疫情影響延遲交機，預計第三季試產；CMuLED8K 110吋顯示屏示範樣品可望預計可提前於今年第三季問世。CMW應用於VCSEL（LIDAR模組內主要元件）進行可靠性實驗測試中。