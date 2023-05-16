近期臉書大量出現「假投資」詐騙，利用假冒名人在網路刊廣告，或偽冒名人成立假的臉書社團，以投資賺錢話術誘騙民眾， 警方雖喊打詐卻仍遏止不了。旺旺集團董事長蔡衍明近日也遭詐團冒名，在臉書創假社團「蔡衍明的公益存股社團」，但事實上蔡衍明不炒地皮也不炒股，因此呼籲民眾千萬別上當、應檢舉。

蔡衍明從不宣傳任何投資理財的訊息，更不可能去開設任何網路社群平台，邀請民眾參與，諸如截圖照片中這種打著他名義散播與邀約入群的投資網站和社群，全都是詐騙，無一例外；日前蔡衍明曾遭詐團冒用名義，也已經向刑事局報案處理，沒想到近日又有冒名臉書出現。刑事局則表示，若有類似狀況，民眾可多多檢舉，檢舉人數愈多，Meta公司會優先處理。

旺旺集團董事長蔡衍明近日被詐團冒名在臉書創假社團「蔡衍明的公益存股社團」，他澄清從不宣傳任何投資理財訊息，他未曾炒地皮和股票。（取自蔡衍明臉書）

旺旺集團董事長蔡衍明強調他不炒地皮和股票；刑事局表示若有類似狀況，可呼籲民眾多檢舉，檢舉人數愈多，Meta公司會優先處理。（民眾提供）

蔡衍明強調，由他本人親自觀看、發文和回應的唯一一個網路平台，就是正版有藍勾勾認證的臉書，沒有其他。他也有特別發臉書澄清，「本案已報警處理，遏阻不法，請網友切勿上當」。

上月，內政部長林右昌、警政署長黃明昭接連與Meta、LINE和Google在台代表會面，達成由刑事局提供詐騙樣態資訊，業者盡速下架詐騙廣告的共識，金管會也要修訂「投信投顧法」，包括投資廣告內容禁止6大行為，刊登者須採「實名制」及「違規廣告下架」，力拚本會期過關，並要求網路平台業者落實廣告審查，否則須負連帶損害賠償責任。