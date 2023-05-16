靜宜大學化粧品科學系第18屆畢業成果展，學生以25篇專題論文、8組商品設計成果，展現大學四年所學的產品企劃、配方設計、產品製成與檢驗、品牌設計到行銷宣傳，擬定的創新及研發能力，獲得國內外知名公司的高度評價！

靜宜化科系畢業成果展，學生以25篇專題論文、8組商品設計成果，展現大學四年所學專業。(靜宜大學提供)

靜宜化科系主任陳俊宏說，靜宜為台灣首創化粧品科技教育的大學，擁有學士、碩士及博士班的完整學制，具備產、官、學、研等豐富資源優勢，以扎實的專業訓練及相關證照輔導，培育化粧品研發專才；並提升化粧品產業研發能量及國際化！學生透過成果展能學習產品從研發到行銷等過程，好的配方及產品也能技轉或上市，完全符合化粧品相關產業界的需求。

靜宜為台灣首創化粧品科技教育的大學，擁有學士、碩士及博士班的完整學制，具備產、官、學、研等豐富資源優勢。(靜宜大學提供)

化科系副教授吳姵萱指出，新冠疫情持續超過三年，加上空污等因素影響，部分民眾因壓力影響頭皮健康，導致掉髮、斷髮及頭皮發癢等情況。學生特別研發出髮肌保養相關產品，並於成果中發表清爽頭皮水、亮澤護髮噴霧、頭皮活化精油、頭皮調理磨砂膏等特色產品。

吳姵萱表示，最特別是髮肌保養產品中使用薄荷精油、金盞花積雪草成分抗敏感；也以B5及水解蛋白減少毛鱗片的損傷，並利用植物油及角鯊烷取代矽靈，提供保濕及修復髮絲，讓頭髮柔順不打結！

靜宜化科系以扎實的專業訓練及相關證照輔導，培育化粧品研發專才；並提升化粧品產業研發能量及國際化！(靜宜大學提供)

疫情解封民眾瘋狂出遊！因應環保署規定，2025年起全台飯店不能在客房提供一次性備品，學生開發出以西印度櫻桃萃取添加傳明酸為主成分的輕便旅行體驗組及節日精緻禮盒；讓美白與氧化AII in one，一瓶即能讓肌膚嫩白透亮。值得一提的是所有產品包裝猶如糖果盒、果凍、優酪乳罐子等造型，打造更多旅遊樂趣！

靜宜化科系畢業成果展，學生呈現產品企劃、配方設計、產品製成與檢驗、品牌設計到行銷宣傳，擬定的創新及研發能力。(靜宜大學提供)

今年靜宜大學化科系成果展論文組，最大亮點是研究台灣稀有植物木鱉果、左手香、土肉桂葉、本土月桂葉的抗氧化效能評估，及討論化學性物理性防曬劑對人體皮膚角質細胞與子宮內膜基質細胞雌激素的影響。

靜宜化科系學生透過成果展能學習產品從研發到行銷等過程，好的配方及產品也能技轉或上市，完全符合化粧品相關產業界的需求。(靜宜大學提供)

學生實驗也證明二苯甲酮(BP-3)與甲氧基肉硅酸辛酯(OMC)皆會促進雌激素受器蛋白的表現，代表化學性防曬劑會有促進內分泌干擾的風險；這兩成分會造成海洋珊瑚的白化，若穿透皮膚也會引發皮膚過敏，還會干擾荷爾蒙，已被帛琉、夏威夷、佛羅里達州及泰國禁用。

今年化科系成果展還有一大特色是所有產品沒有添加衛福部公告禁止使用成分，以減少皮膚敏感的疑慮！學生所設計的商品也都減少塑料，並採用可再生包材，符合海洋友善的永續議題。