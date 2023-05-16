昨（15）日是兒童安全日，也是健康幼稚園火燒車事件31周年，新北市長侯友宜也對此發文，表示希望大家能牽起彼此的手，用愛與同理心的力量，織成孩子們的保護傘。但此話卻被民進黨發言人張志豪批評「講空話」，讓《中天新聞》主播馬千惠氣得嗆問，民進黨有事嗎？

侯友宜昨在臉書發文表示，雖然近年來台灣的兒童安全漸獲得重視，但還是有許多未盡之處，它以近期發生的台南3歲女童被撞死事件為例，向每位用路人發出最沈重的喊話，一個停讓動作，往往就是一個孩子能否安全回家的關鍵，更是每一個大人守護孩子責無旁貸的使命感。侯友宜也期盼，大家能牽起彼此的手，用愛與同理心的力量，織成孩子們的保護傘，帶來社會正向的改變，讓國家朝好的方向持續前進，為下一代留下更美好的環境。

而對於張志豪批評侯友宜的貼文是在「講空話」，馬千惠在其主持節目《大新聞大爆卦》嗆問，大家都知道，侯友宜的獨子在健康幼稚園火燒車意外中罹難，新北市新聞局新聞稿也提到，5月15日對侯而言，是百感交集的一天，在這個時候打這一題，綠營「有事嗎？」要罵人之前不會先做功課？