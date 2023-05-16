「520」諧音為「我愛你」，許多新人選擇這天登記結婚，而今年的5月20日正巧是星期六，台中市府預估登記人數將增加，為避免大排長龍，市府17日起開放民眾申請結婚登記，且生效日可指定為5月20日，各戶政事務所也紛紛準備「早鳥禮」，鼓勵新人早一點登記、早一點幸福。

市長盧秀燕16日主持市政會議指出，根據戶政系統統計，台中市從2020年到2022年，連續3年的5月20日都榮登特殊結婚紀念日結婚最熱門日，而今年疫情解封，想必預計5月20日到戶政所登記結婚的人會更多，為了分散人流，各戶政所紛紛準備各種好禮，提前登記不僅能拿到市府送的結婚賀禮，還有加碼送。

台中市府民政局指出，近幾年在5月20日完成登記的新人對數，分別為2019年有338對、2020年有854對、2021年593對及去年有1063對，確實較平日多了不少，為避免今年5月20日當天戶政所湧入太多人，希望想520結婚的民眾可以提前到戶政所登記。

民政局長吳世瑋表示，今年5月20日適逢星期六，而因為假日辦理結婚登記必須要在結婚日前3個辦公日完成預約，民政局特別提前在17日起接連3天受理民眾登記，且在17、18、19日到戶政所登記結婚者，都可以指定結婚生效日為5月20日，且可避開人潮、節省申辦等待時間。

為了鼓勵民眾提前登記，各戶政所也紛紛準備各項「早鳥禮」，盧秀燕說，像是后里戶政所推出「早一點520」贈禮活動，提前登記可獲得四季珊瑚絨毯；西屯戶政所舉辦「幸福先稻」，提前登記可獲得好米1包；另大里戶政所推出「不是因為5月20才愛你」，將加碼贈送提前登記者不鏽鋼保溫對杯組，且所有登記結婚者都可獲得市府贈送的台中市民限定版「成家福袋」。