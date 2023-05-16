清大黃春明周今起登場。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學攜手黃大魚文化藝術基金會，從16日起連續4天舉辦「向土地借個火：黃春明的創作與行動」系列活動，呈現國寶級大師充滿土地關懷及在地實踐的人文精神。黃春明也現身開幕茶會，頭戴草帽、身背相機，復刻近半世紀前拍《芬芳寶島》紀錄片下鄉時的標準裝扮。

88歲的黃春明是台灣當代重量級鄉土文學作家，作品豐富多元，最廣為人知的有《兒子的大玩偶》、《看海的日子》等小說集，創作橫跨詩歌、散文、電影、歌仔戲、兒童文學、劇作、撕畫、油畫等，曾獲吳三連文藝獎、國家文藝獎、中國時報文學獎。

黃春明關懷土地，創辦《九彎十八拐》文學雙月刊，也關心兒童，成立黃大魚兒童劇團，是全方位的文化人。

這次清大舉辦黃春明周，以「向土地借個火」為主題，取自他在1963年的短篇小說〈借個火〉，展現對土地關懷。活動包括專題演講、詩歌朗誦、座談會、研討會、文學轉譯戲劇、劇場藝術，並展出大師手繪的烏龜、蝸牛漫畫、植物插畫及撕畫。

黃春明在開幕茶會朗誦詩歌〈龜山島〉，他說在電腦普及後，大家愈來愈少閱讀，許多人寫文章後直接貼上網，雖有讀者但很狹隘，文學素養愈來愈低，將使心靈成長停滯，他希望能透過這次的活動，培養學生更扎實的文學素養。

清大校長高為元則說，他從小就愛聽故事，尤其喜歡聽他的小姨丈吳念真為他講故事，吳念真曾說黃春明就是他的偶像，因黃春明是比他更會講故事、寫故事的人。他認為，講故事是目前大學生很需要的能力，透過講故事也可以激發人與人、人與土地的情懷。

負責統籌黃春明周的台文所長王鈺婷表示，黃春明1970年代跑遍全台進行田野調查，企畫《芬芳寶島》紀錄片，拍攝了媽祖遶境、淡水暮色、中央市場的一天等，為當年的庶民生活留下重要影像紀綠，這次也將邀請黃春明分享當年的製作歷程。

這次清大黃春明周另一大看點，是由台文所助理教授王威智籌畫的「黃春明的圖文實驗與台灣作品主題書展」，在人社院圖書館展出大師親繪的水墨畫《石羅漢日記》、用鋼筆和粉彩繪製的《台灣草葉集》及撕畫作品《來去宜蘭》。