國民黨明( 17 日)公布總統徵召人選，據傳黨主席朱立倫 15 日晚已經分別與鴻海創辦人郭台銘、新北市長侯友宜會晤，並以科學數據及縣市長、立委的徵詢結果指出，將徵召侯友宜。國民黨台北市議員、立委參選人徐巧芯今日在直播節目中也透露，她接獲黨中央的徵詢內容時，回應強調「整合」是最重要關鍵，她也分析侯友宜的優點在於穩健，但仍缺少「對抗民進黨的決心」這一抹調味料。

徐巧芯今日在直播節目《觀點 蘭萱看選戰》中提到，她身為國民黨的立委參選人，有接到黨中央的徵詢電話，詢問侯、郭兩人誰對於她的選情更有利。徐巧芯分享她的回答，重點是要能夠「整合」，才有贏面。

徐巧芯也指出，侯友宜最大的缺點，就是還沒有讓大家看到他有對抗民進黨的決心，還沒有人格魅力去鼓舞國民黨往前衝的衝勁、感覺，這是他缺少的一味調味料。

徐巧芯指出，「賴清德沒有大家想的那麼難打」，賴清德不是(總統)蔡英文，蔡英文有很大的拓票空間，能吸引中間選民和年輕人，因為蔡英文是最不像民進黨那種人；反之，賴清德就是最傳統的老民進黨、最像民進黨的那種樣子；而侯和和郭都不是那麼傳統的國民黨樣子。