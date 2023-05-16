啟碁第一季營收253億元，季減少13.2%、年增加29.9%；稅後淨利5.75億元，季減少44.2%、年增加90.5%；單季每股淨利1.43元。單季毛利率11.1%，季減少1.45百分點、年增加0.62百分點；營業利益率3.27%，季減少0.77百分點、年增加2.04百分點。

董事長謝宏波表示，今年第一季營收規模收斂，加上工作天數減少，啟碁的表現可說是「勉強及格、差強人意」。從今年第二季開始缺料已經不是問題，目前啟碁的訂單滿足率已經達95%。

展望2023年，謝宏波表示，全年審慎樂觀，今年啟碁最重要的課題就是庫存管理，希望每一季都有改善，目前市場庫存去化比想像中來的慢，僅有部分客戶庫存鬆動，現階段就整體電子產業得狀況推估，最快第三季、或是第四季就可以回到合理庫存水位。以目前掌握到的銷售預測及市場動能來看，上下半年營收比重約為47:53(正負2個百分點的誤差範圍)，全年營收還是可以挑戰千億以及2位數成長，至於2024年，也依舊有機會繼續有兩位數成長。毛利率部分，也希望可以回到12%以上。

啟碁三大產品線包括Networking網路通訊、車用/工規、智慧家庭，啟碁在各產品的市場地位若不是台灣競爭對手的領先者，就是業界同類產品的先驅，這幾年主要成長動能來自北美，未來也在歐亞市場多所著墨，擴大市場規模。啟碁的成長策略為技術+產品+服務為核心競爭力，鎖定企業品牌客戶以及運營商、車用領域客戶。

就車用市場的策略，謝宏波表示，汽車電子屬性深耕產品服務，必須和客戶建立長期夥伴關係，同時也希望直接提供服務給電動車車廠客戶，傳統車廠則透過Tier 1來合作，啟碁在車用領域上會針對不同型態產品，提供適當產品服務。

低軌衛星部分，謝宏波表示，啟碁今年低軌衛星會有滿大的成長，儘管營收占比尚未超過10%，但絕對金額也不小，低軌衛星一定是啟碁未來發展的重點之一。

產能部分，謝宏波表示，啟碁針對客戶需求持續彈性挑整，大陸崑山是啟碁最大的製造基地，就客戶需求來看，今年預計會維持和過去相當的產能，約占比20~25%，後續是否會有改變，主要是要看大陸市場客戶經營的狀況；台灣在南科新產能加入後，竹科+南科的總和產值已經占比高達45~50%；越南產則有約8萬3000米平方的廠房空間，第二季將啟動擴建，最快在明年第四季投入生產，屆時貢獻份額會提升，此外，北美的生產計劃，已經進入後半段規劃階段，希望上半年可以定案。

啟碁今年資本支出規劃落在20億元上下，主要用於研發設備擴充、生產測試設備擴充、產房擴建，以及數位轉型軟硬體投資。