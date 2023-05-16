據觀察者網引述港媒《南華早報》15日報導，參與昆明-曼谷鐵路談判的中國技術團隊透露，中方已同意向泰國轉讓部分高鐵建造技術，幫助泰國能夠自主建造高速鐵路網。在此基礎上，中泰已原則上達成了在11個高鐵建設領域進行技術轉讓的協議，還將就特定專利共享授權上做進一步談判。此外，中國向泰國轉讓的技術將使用中國的高速鐵路標準。

《南華早報》報導稱，隨著中泰高速鐵路項目合作的深入，泰國自主設計和建設高鐵的願望日益強烈，也希望在未來的中泰合作中發揮更大的作用。文中援引中方團隊技術談判人員的話稱，「中國已同意將（部分）技術轉讓給泰國」，以便這個東南亞國家能夠發展自己的高速鐵路網。

報導稱，中方目前原則上同意通過培訓、研習班和其他活動分享信息和專業知識，向泰方轉讓或教授11個高鐵建設領域的技術和知識，其中包括軌道設計、隧道設計、橋梁建造、火車站設計、電力照明、信號系統、供暖通風系統等。

中方團隊還會分享一些提高施工質量和速度的重要技巧，以及在不同地形鋪設鐵軌的最佳實踐案例。此外，考慮到在節省成本上更具優勢，並且能夠與中國及東南亞其他國家現有的鐵路基礎設施具有更好的兼容，中國向泰國轉讓的技術將使用中國的高速鐵路標準。

報導還提到，目前雙方將在特定的專利共享授權上進一步談判商議，其中涉及中國列車設計和製造的技術轉讓，以及電力供應等其他先進技術。

中國和泰國正在共同建設全長873公里的中泰鐵路，這是泰國首條「標準軌」高速鐵路，採用中國標準設計建造，從泰國曼谷出發，對接中寮鐵路，最終直達中國昆明，將成為連接中國和東南亞的「南方走廊」的關鍵一環。

這是中泰高速鐵路合作的重大項目，也是共建「一帶一路」的標誌性工程，今年也正值共建「一帶一路」倡議提出十週年。泰國《曼谷郵報》稱，這條鐵路將讓貨物運輸更加快速高效，為旅遊業創造更多新的商業機會，幫助促進泰中貿易。

據新華社4月28日報導，泰國交通部軌道交通廳最新評估，中泰鐵路一期工程預計2026年竣工通車，連接曼谷和呵叻。呵叻府距離曼谷約200公里，受制於百年前建成的老舊鐵路系統，目前兩地坐火車單程要四個多小時。一期工程建成通車後，單程時間將縮短至一個多小時。

二期工程有望於2029年建成投入使用，將實現與中寮鐵路銜接，經寮國磨丁和中國磨憨可以抵達昆明。建成後，從曼谷到廊開的行駛時間將由目前的11小時大幅縮短至3小時15分鐘。《南華早報》稱，從這一階段開始，中方團隊的參與將減少，泰方公司將會承擔更多的設計和施工。

中寮泰鐵路的貫通，將大幅提升次區域發展水平，中南半島將全面進入高鐵時代。近期，泰國鐵路和海關部門代表團訪問寮國，雙方討論了合作事宜，中寮泰鐵路可能在未來3到5年內降低30至50％的貨物運輸成本。

泰國國家鐵路局局長尼祿表示：「這一高鐵網絡不僅將連接泰國部分地區，還將組成東協的鐵路網路。當高鐵項目全部建成並連為一體時，將成為一個運送旅客和貨物的巨大鐵路運輸網，把中國、馬來西亞、新加坡、寮國和泰國連接起來。」