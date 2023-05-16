民眾日前發起「周休三日」連署已過5000人門檻，政府將在6月26日前回應。醫師黃軒在臉書分享紐西蘭一則研究，一家金融公司實施周休四日後員工生產值竟提高20%，壓力下降，成效顯著。且實驗結束後，這家公司也正式改為周休四日。

黃軒今天在臉書發文，分享周休一日、二日、三日甚至周休四日的科學研究，其中紐西蘭一家金融公司Perpetual Guardian的創辦人安德魯·巴恩斯，於2018年針對240名員工展開為期8周的「周休四日」實驗，也就是每周只工作三天，工資不變。

黃軒表示，研究結果發現，當變成每周只工作三天後，員工的生產率提高約20%。就連員工領導力、興奮度、信心和責任感方面，所有積極的相關分數也證實有明顯提高，且員工壓力從45%下降到38%。工作與生活平衡方面，也從54%增加到78%，獲得大幅改善。經過這項研究，安德魯·巴恩斯將公司改為「周休四日」，並成立「4 Day Week Global」組織，在英國、美國、加拿大、歐洲及南非等國家推行周休四日，期盼更多企業響應。

而台灣「周休三日」的議題持續發酵，勞動部表示，由於涉及層面廣，勞動部、經濟部、教育部等都會牽涉其中，已請國發會邀集各部會來進行討論。