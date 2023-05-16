P. LEAGUE+高雄鋼鐵人雖然無緣季後賽，不過後衛林書豪精彩表現獲得球迷忠心支持，在聯盟第28周單周MVP投票中，有2024位球迷將票投給了林書豪，讓他連續7周獲得單周MVP。

林書豪本周在與桃園璞園領航猿一戰貢獻18分、10籃板、6助攻，也助隊收下勝利，雖然例行賽最後一場攸關季後賽的重要賽事受傷退場，無法和隊友並肩作戰到最後，仍在單周MVP票選得到2024票再度獲獎，福爾摩沙台新夢想家林俊吉748第二，新竹街口攻城獅高國豪518票第三，夢想家洋將麥卡洛279票第四，台北富邦勇士林志傑217票第五。

拿下和自己球衣背號一樣的連續7周單周MVP，林書豪也樹立在聯盟難以突破的障礙，球隊在他今年加入後，從2勝17敗墊底，到15勝6敗距離季後賽只差一點點，他也對於在聯盟、團隊感受的好氛圍印象深刻，不過對於下個賽季是否回來續戰，他要等度個假放鬆一下之後再思考。