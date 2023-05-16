管委會喊話，建商應全面更換外牆立面，避免意外再次發生。（台北市議員陳炳甫辦公室提供／劉彥宜台北傳真）

興富發建案釀台中捷運事故，興富發建設台北市新東京宅受損住戶16日也控訴，松江南京捷運住宅外牆結晶化玻璃材質已發生5起墜落事件，損傷大樓擋牆、車道等處，建商卻推諉不更換外牆材質。建管處表示，若評定為潛在危險疑慮之建物，將要求管委會改善，至於管委會與興富發的契約關係，行政機關並不介入，交由兩造自行協調。

新東京宅公寓大廈管理委員會表示，大樓屋齡15年，亟需外牆安全診斷檢查，依據「台北市建築管理自治條例」、「台北市建築外牆安全診斷檢查及申報辦法」，屋齡達15年後，每6年申報1次安檢，等於之後責任將由管委會承擔，建商將可逃脫過去設計及施工不良之責任。

管委會說明，大樓落成2年後便發生4次外牆材墜落。依2014年結構技師鑑定報告、專家學者述明，住戶或管委會使用不當可能性不高，興建單位規劃施工不良造成可能性高、責任較大，如大樓結晶化玻璃板材部分的分割尺寸過大，造成大尺板片固定點抗拉拔安全係數不足，明顯低於一般設計需求甚多，板面強度安全性不足。

管委會解釋，建商雖更新外牆倒吊式板飾，但2022年6月21日再次砸落地面，立面結構也剝落，讓住戶們非常擔心材質不堪用，侵害生命財產安全。已不斷要全面更換結晶化玻璃裝飾材，換安全係數較高外牆，並檢討將之作為外牆的適切性，提高建案維修保固額度，但建商推諉不改善外牆材質。

管委會指出，雖然現場施工走廊已採權宜性維護安全措施，但未一勞永逸解決問題，應全面更換外牆立面，避免意外再次發生。管委會質疑，興富發設計、施工及材質必定有問題，嚴重影響公共安全，捷運公司是處該捷運公共設施的主管機關，未來有任何閃失，台北市政府、興富發都將承擔責任。

捷運局聯合開發處黃書藏指出，施工是由投資人施作、建築師監造，捷運局並沒有規劃、設計及監工，因此結構物外牆安全主管機關仍是建管處。

建管處回應，建築物外牆剝落案件如經勘檢，評定為D、E等級具有潛在危險疑慮之建築物，會限期建築物所有權人或管委會1個月內改善完成，逾期未改善，會處以怠金5000至30萬元。至於管委會認為需由興富發負責，則是雙方契約關係，由兩造自行協調，行政機關無法介入。

興富發則回覆，本案為亞昕開發與興富發建設共同投資，由復興營造承攬興建，2016年曾經管委會及其委任之專業技師檢查外牆建材無誤，並於2022年由捷運局召開討論會，委員會、亞昕開發、興富發建設達成協議，結論為施作防護措施，而大樓外牆委託第三方進行全面檢查，並於施作防護措施前，增保大樓之公共意外責任險。

興富發指出，目前已完成保險，並由台北市土木技師公會全面安檢完成，並已完成大樓南北向之防護措施，僅餘大樓東向之防護措施，尚待管委會取得住戶同意提供施作空間後，始能施作。