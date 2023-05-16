民眾黨主席柯文哲欲挑戰2024總統大位，黨中央預計17日正式提名。而柯文哲預計在20日上午選在新北市淡水舉辦記者會闡述參選理念，頗有劍指國民黨潛在對手、新北市長侯友宜的意味，柯文哲宣講的主題為「社會和諧，政黨和解，兩岸和平」。

柯文哲20日上午9點將於滬尾藝文休閒園區內的將捷鬱金香酒店3樓草坪，以「社會和諧，政黨和解，兩岸和平」為題宣講，內容包括「共融社會國家治理」、「聯合政府團結台灣」、「台灣自主兩岸和平」。

柯文哲先前就在臉書透露，「人民和解，才有共融社會；政黨和諧，才有團結台灣；兩岸和平，才有永續台灣；台灣的選擇，就是柯文哲。」

對此，柯文哲辦公室發言人陳智菡表示，520主軸是「和諧、和解、和平」，柯文哲希望在一個充滿文化、歷史意涵的場域宣示參選，柯辦會選擇淡水的原因是淡水港於1858年開港通商，是台灣北部最早開發的港口。

陳智菡指出，150年前，馬偕牧師到淡水傳教，創建北台灣第一所西式醫院滬尾偕醫館，醫者仁心，馬偕用實際行動化解人民對西方人的仇恨與誤解，最終贏得和解。另外，紅毛城曾經經過多個政權統治，多元文化也深入淡水河血脈，匯聚成台灣特殊本土文化 。

陳智菡強調，柯文哲主張「衝突仇恨終會過去，美好善良才能流傳」，2024是改變台灣政治文化的關鍵轉捩點，柯文哲主席也希望在這樣充滿包容、歷史文化的場域宣示他的決心。