鏵友益（6877）舉行上櫃前業績發表會，此次辦理現金增資3,073張，預計掛牌股本將提升至3.3億元，預計於6月掛牌上櫃。鏵友益為全／半自動檢量測系統規劃、自動化設備規劃、AOI機械視覺規劃、半導體品質檢驗之專業廠商。

鏵友益今年第一季營收為8308萬元，稅後淨利為1245萬元，毛利率61.90％，稅後每股純益為0.41元。16日在興櫃均價約45.95元。

鏵友益初期以技術門檻較低之自動化設備切入市場，並成功銷售全自動包裝檢查設備予封測大廠，同時以原已具備之LCD面板及PCB相關AOI技術能力，投入開發AOI 領域之核心技術，包含巨量數據資料處理、演算法、AI、光學機電開發等，融合3A技術架構（Automation智能自動化客製開發光機電整合技術；AOI機器視覺研發技術；AI智能監控AI技術）並逐步形成公司之技術優勢。並於2020年成功開發「晶圓製程巨觀光學檢測系統設備」並銷售予半導體晶圓大廠，正式跨入半導體產業AOI檢測設備之供應鏈，目前鏵友益產品包含智能自動化設備及AOI機械視覺檢測設備，產品主要係應用於半導體（IC晶圓）、面板、封裝測試及PCB產業。

鏵友益主要產品係應用於半導體、面板、封裝測試及PCB產業，提供客戶具有高性價比、配合製程之客製化及迅捷的服務，並提出業界首創之100％全檢「線上光學晶圓檢測快篩系統」，為客戶產線加強自動化能力、節省人力並提高生產良率。另外，鏵友益更能夠針對現有製程提供客製化服務，因此成功切入國內晶圓代工大廠製程檢測設備。

公司亦著重AIOT智能自動化檢測，提供智能自動化廠區運輸及上下料等功能，為晶圓廠節省大量運輸人力、降低晶圓於各段製程轉移破片以及搬送效率降低之風險。鏵友益除協助客戶轉型為智能自動化工廠外也與國內自動化設備統包龍頭合作，其高品質之設備深獲客戶信賴，客戶群橫跨半導體、封測及PCB業者。