李明珊（丟丟妹）的新品牌「樓頂揪樓下」，昨（15日）正式開幕首播，短短5小時販售20多樣商品，每樣好物都快速售罄，讓李明珊自己都不斷驚呼「賣太快了！」，經紀人透露昨晚業績推估破三千萬，真的很感謝大家的支持。昨晚直播最高收看人數破5萬，讓李明珊實現諾言「分享獎5台摩托車、1台86吋超大電視、1台55吋電視以及4台iPad全都送出」。

李明珊昨下午接受媒體聯訪時，有提到如果直播收看數破5萬人，將會捐出100萬元給公益團體，「這一點我們會說到做到，畢竟第一晚就能在線人數衝破5萬人，真的很感謝粉絲力挺，李明珊會以公司名義捐款，屆時會公布捐款資料在粉絲團，謝謝大家」。

至於大家最關心的營業額是否破千萬？李明珊說：「第一晚銷售超出預期的好，幾乎都秒殺，已經很多人在敲碗等下次直播。」她下播後看完爆單數字並沒有開心太久，最煩惱的反而是：「死定了！貨包不完了！」由於目前的近百位新員工初來乍到，跟不上直播天后的驚人銷售速度，都被她的第一次給震撼到，公司電話響不停、訊息回不完，廠商也被奪命連環Call追加補貨，不少蝦子、牛排大廠也喊話：「麥擱卡，都被妳賣光光了，暫時沒有蝦子，也沒有牛排了，要等下次貨櫃才有貨。」就連爸爸福哥也上線對女兒喊話：「不要再賣了，員工包不完啦！」

有趣的是，台中新廠的鄰居非常友善好客，不僅隔著馬路欣賞開幕活動，晚上還邊看直播邊喊＋1，還問住對面而已是否可自取？等到晚上直播首賣時，還有不少鄉親搬了板凳到場欣賞「直播秀」，成為台中最美麗的風景。