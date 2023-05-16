西班牙28歲男子安東尼奧（José Antonio）體重將近300公斤，他在減重手術中不幸因併發症離世，不料家屬為他下葬時，他的遺體竟大到塞不進墓穴裡，經過4小時折騰，消防員將穴位鑽大後，安東尼奧才終於入土為安。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日鏡報》（Daily Mirror）、「Euro ES Euro」報導，西班牙28歲男子安東尼奧生前患有病態性肥胖症（Morbid Obesity），體重重達650磅（約294公斤），他接受減重手術，卻在手術中不幸因併發症離世。

家屬日前為他下葬，希望將他葬在上個月才離世的母親穴位旁，不過當天安東尼奧的棺材卻因為太過龐大而塞不進預定的墓穴，讓家屬相當氣憤。

Family fuming after coffin for 650-pound man didn’t fit in grave https://t.co/p9WrrFAFrG pic.twitter.com/cbDVGKa1tB — New York Post (@nypost) May 13, 2023

安東尼奧的哥哥柯爾特斯（Alejandro Cortés）說，他們當下就知道棺材一定塞不進去，他說事前就已經知會過葬儀社及墓園，死者有肥胖症，沒想到葬禮當天仍出事，家屬先前也通知市議會死者狀況特殊，提議為安東尼奧買2個壁龕穴位，但是對方卻稱法律不允許。

由於遲遲無法為安東尼奧下葬，家屬一度到葬儀社理論，卻被威脅再鬧事就報警，家屬不滿表示：「我們只是要求一個體面的葬禮而已。」

Se vivieron momentos de tensión en el entierro de José Antonio



👉🏻 Pesaba casi 300 kilos y su ataúd no cabía en el nicho https://t.co/V04AVnFTqH — Antena 3 Noticias (@A3Noticias) May 14, 2023

家屬最終等了3個小時才有消防人員前來協助，消防人員用電錘及鑿子慢慢把穴位的兩側削薄，讓穴位空間變大，折騰了約1小時才終於讓安東尼奧入土為安。