台北市萬華分局李姓員警109 年 9 月至 111 年 9 月任職於桃園市政府警察局時，多次開車載女友前往交涉珠寶買賣事宜，李員否認詐欺犯行，經分局完成相關調查後，於本月 9 日 12 時 30 分許將李員移送臺灣新北地方檢察署， 經承辦檢察官裁定新臺幣 5 萬元交保。

台北市萬華分局督察組組長陳佳宏說明案情

萬華分局表示，本分局自檢自查龍山所李姓員警於 109 年 9 月至 111 年 9 月任職於桃園市政府警察局時向富玉珠寶公司購買「翡翠手鐲」結識陳姓業務員進而交往為現任女友，員警坦承自 110 年 2 至 12 月間有多次開車載女友前往交涉珠寶買賣事宜，惟堅決否認詐欺犯行，經完成相關調查後，於本月 9 日 12 時 30 分許將李員移送臺灣新北地方檢察署， 經承辦檢察官裁定新臺幣 5 萬元交保，本案係自檢自查因目前尚有相關事證待查中，本分局將全力配合地檢署偵辦，並視偵審結果再行擬議及追究相關人員考監責任。

萬華分局督察組組長陳佳宏表示，分局向來積極整飭員警風紀、查察不法，秉持不庇縱、不掩飾，勇於面對問題之態度，主動積極深入查處，依法究辦，以維風紀。