組改是立法院本會期的重大議題，《交通部組織法修正草案》及《經濟部組織法修正草案》今三讀通過，經濟部將新設5個署，包括商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署和中小及新創企業署；交通部依職掌設7個次級機關，包括觀光署、中央氣象署、公路局、高速公路局、鐵道局、民用航空局及航港局。

行政院推動六部會組織改造，原本擬新增設4個三級機關首長，採常務及政務雙軌制，遭批評破壞文官體制，經過黨團協商後，民進黨立院黨團讓步，同意雙軌制僅保留交通部觀光署，經濟部產業發展署、能源署、中小企業新創企業署，改為「事務官」任用，不採雙軌制。

交通部掌理的10大事項，三讀條文規範，其中包括鐵路、大眾捷運與公路建設的政策、工程籌劃、監督及管理；觀光發展規劃、宣傳推廣、資源開發建設及經營輔導管理的督導；氣象監測及預報業務的督導等。

至於《經濟部組織法》三讀條文明定，經濟部依職掌設10個次級機關，包括：商業發展署、產業發展署、國際貿易署、能源署、中小及新創企業署、水利署、智慧財產局、產業園區管理局、標準檢驗局、地質調查及礦業管理中心。

而本次經濟部組改，將成立「產業園區管理局」，負責原本「工業局」、「產業園區管理局」業務；「礦務局」與「地調所」整併為「地質調查及礦業管理中心」；「水利署」續留經濟部，益於有效整合民生與產業用水。

國民黨立院總召曾銘宗表示，政黨會輪替，但文官是國家社會發展穩定的基礎，幾十年前就留下來不適合變更；他指出，假設改成政務官，等於事務官的升遷受到影響，也會打擊基層士氣，且民進黨用人都看顏色不看專業；從目前來看，經濟部長、次長等都是事務官出身，相當穩定，沒必要改為政務官。