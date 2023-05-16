台中龍井區龍港國小學生16日踴躍響應食物傳愛活動，不一會兒就裝滿了食物銀行人員帶來的兩大箱紙箱。（潘虹恩攝）

台中龍井區龍港國小推動「施比受更有福」的生命教育，今年校方攜手台灣全民食物銀行協會於16日上午舉辦「食物傳愛」活動，並請食物銀行人員進行宣導。（潘虹恩攝）

台中龍井區龍港國小推動「施比受更有福」的生命教育，今年校方攜手台灣全民食物銀行協會於16日上午舉辦「食物傳愛」活動，邀請全校師生響應。（潘虹恩攝）

台中龍井區龍港國小推動「施比受更有福」的生命教育，舉辦「食物傳愛」已延續近10年，今年校方攜手台灣全民食物銀行協會於16日上午舉辦「食物傳愛」，邀請全校師生響應，募集各項食品、生活用品等物捐贈給弱勢家庭，期盼讓孩子學習珍惜知足、樂於分享的精神。

龍港國小學務主任趙家宏指出，過去校內曾有位孩子家庭較弱勢，於是校方向安德烈食物銀行申請物資協助孩子，後來思考到「既然我們曾受惠於別人，那我們也可以成為付出者」，於是邀請校內師生募集物資，因為這項活動很有意義，從那時一路延續至今，也希望讓孩子從小關注食物浪費的議題。

趙家宏說，目前學校的孩子生活上都還是衣食充足，但有很多學校、地方的孩子有許多弱勢家庭，這次食物傳愛活動搭配60周年校慶擴大進行並加強宣傳，同時在活動中融入觀念宣導，希望培養孩子感恩、惜福的觀念，也讓孩子更深刻了解這些物資的運用，另外，這項活動並非強制，而是孩子與家長自發性響應。

台灣全民食物銀行協會資源開發管理部經理蔡振豪指出，近年大眾對於食物浪費、食物銀行的成立愈來愈關注，不過考量到一直處理剩食並沒有辦法有效解決食物浪費的狀況，因此協會一直在食物浪費相關觀念上推動事前的倡議與宣導，配合中小學推動SDGs教育，將觸角延伸至學校，讓孩子從教育做起，才能幫助食物浪費的狀況更有效的改善，對於學校發起食物傳愛的活動相當支持。

今日活動，孩子們踴躍響應，有的孩子抱著一整箱物資大方捐贈，有的孩子雖沒有帶來整箱物資，卻也貢獻出自己力所能及的全部，不一會兒，食物銀行人員帶來的兩大箱紙箱都裝到滿了出來；五年級的學生童彥文說，他從一年級就開始參加，覺得這項活動很棒，他今天帶來的物資有麵條、麥片等，希望可以幫助到世界上飢餓的、需要幫助的人。