新光金將於6月9日舉行股東會進行董事改選，新光創辦人吳東進恐將面臨經營權危機，據市場傳言，吳東進在4月底時已衝去金管會「求救」，希望金管會管一管老三（台新金控董事長吳東亮）在背後操盤新光金的董事改選。

黃天牧強調，4月底時吳東進是來談新光金的財務發展，沒有來求救，這是正常業務邀請報告，希望大股東對新光人壽增資支持。

黃天牧日前在財委會上也表示，針對新壽首季爆虧百億元，已約談新光金大股東吳東進。