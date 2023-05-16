新光金將於6月9日舉行股東會進行董事改選，新光創辦人吳東進恐將面臨經營權危機，據市場傳言，吳東進在4月底時已衝去金管會「求救」，希望金管會管一管老三（台新金控董事長吳東亮）在背後操盤新光金的董事改選。
黃天牧強調，4月底時吳東進是來談新光金的財務發展，沒有來求救，這是正常業務邀請報告，希望大股東對新光人壽增資支持。
黃天牧日前在財委會上也表示，針對新壽首季爆虧百億元，已約談新光金大股東吳東進。
新光金控經營權大戰一觸即發，在改革派掀起委託書大戰、媒體筆戰下，新光金創辦人吳東進面臨嚴峻的經營權保衛戰，近日甚至傳出吳東進已向金管會黃天牧「求救」，黃天牧16日接受採訪時強調，「沒有來求救」只是正常業務邀請報告，希望大股東對子公司新光人壽的增資支持。
新光金將於6月9日舉行股東會進行董事改選，新光創辦人吳東進恐將面臨經營權危機，據市場傳言，吳東進在4月底時已衝去金管會「求救」，希望金管會管一管老三（台新金控董事長吳東亮）在背後操盤新光金的董事改選。
黃天牧強調，4月底時吳東進是來談新光金的財務發展，沒有來求救，這是正常業務邀請報告，希望大股東對新光人壽增資支持。
黃天牧日前在財委會上也表示，針對新壽首季爆虧百億元，已約談新光金大股東吳東進。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。