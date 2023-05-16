著名晶圓傳載解決方案廠商「家登精密」是半導體產業巨頭的重要合作夥伴，該公司2020年透過新北市府招商一條龍服務，投入9億元在土城區興建精密加工廠辦空間，家登近期決議籌備再加碼5億元，在三峽設立廠房和辦公室，根留新北。

經發局長何怡明表示，新北市是全國第一工商大城，轄內有30萬家公司行號及工廠，其中土城是六大產業區域「智慧製造」的重點發展區，逐步轉型為「精密機械及高端零組件製造」，並以既有的民生化工產業為輔，串聯頂埔科技園區及永寧科技園區，帶動周邊生活圈。

經發局指出，家登精密長期深耕在土城，創辦人邱銘乾因熱愛家鄉在此設立公司，經過多年努力，從傳產模具廠蛻變為世界級半導體服務商，更在2020年跨入航太領域，鎖定航太操縱控制器桶身的液壓管件，擴大事業版圖，多年來獲得國家磐石獎、創業楷模、小巨人獎等國家級獎項肯定。

另外，為響應新北ESG政策，家登精密也成立永續發展委員會，導入能源管理、水資源管理及規畫再生能源使用，近期更結合AI、數位化技術輔導供應鏈碳盤查及節能減碳，預計2030年可達20％節能成效。

經發局表示，新北市招商一條龍協助業者投資、解決行政流程問題，2019年至今已輔導216案，投資金額超過4100億元，創造約8.7萬個就業機會，盼持續增進經濟動能。