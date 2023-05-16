大陸國防部16日進行涉軍問題答記者問，被問到美方近期派遣百餘名軍人入台協助訓練台軍，實地了解訓練模式優缺點並提供建議。對此，大陸國防部發言人、大校譚克非表示，近一段時間美方不斷加強與民進黨軍事勾連，提升雙方軍事聯繫、升級實質關係，動搖中美關係根基，破壞台海和平穩定，這是非常錯誤、危險的舉動，中方強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

譚克非表示，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線，「斷交、廢約、撤軍」三原則是中美建交的前提條件，絕對不容開歷史倒車。

他表示，正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持台獨的承諾落到實處，停止任何形式的美台軍事勾連；正告民進黨與台獨分裂勢力，企圖倚美謀獨、以武謀獨是死路一條。

譚克非說，中國人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。