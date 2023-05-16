澎湖海域繼馬公青灣、西嶼竹灣和七美臥牛等處陸續傳出粉紅海的珊瑚產卵景象後，澎湖縣水產種苗繁殖場於鎖港杭灣海域打造的「珊瑚海洋花園」，也在昨晚產下許多的粉紅珊瑚卵，猶如繁星點點，見證珊瑚復育有成。

種苗繁殖場是從2016年起執行杭灣及本縣各海域的海洋復育工程，研發珊瑚人工復育技術，採用剪取珊瑚分枝之無性生殖方式培育珊瑚幼株，並以人工移植礁將珊瑚株植入適當海域，目前鎖港杭灣「珊瑚海洋花園」搭配海底郵筒等多樣化水域活動，同時導入生態旅遊，已成澎湖本島最大的浮潛專區，讓許多遊客慕名而來，也兼顧漁業及觀光發展，活絡海洋產業。

澎縣府農漁局表示，澎湖的珊瑚生態多樣性高，且孕育豐富的海洋資源，但近年因氣候變遷及人為因素，珊瑚資源量急遽下降，因此積極向行政院農業委員會漁業署爭取補助，由水產種苗繁殖場致力於珊瑚礁棲地復育，經多年努力下，已在鎖港杭灣海域成功打造「珊瑚海洋花園」。

農漁局指出，復育區裡的珊瑚，平常由業者自發性維護海域環境，並提供生態影像資料，公私協力來活化本縣海洋。並在5月15日夜間，由當地與縣府合作之潛水業者首度紀錄到集體產卵，如夜空下的點點繁星，見證人工復育之珊瑚礁已有孕育下一代的能力。