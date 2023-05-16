台中港區戶外箱門智慧管家功能示意圖。（台中港務分公司提供）

台中港為台灣中部重要國際商港，港區總面積為1萬1285公頃，水域面積8382公頃，陸地面積2903公頃；為有效管理港區各個角落設備，台中港務分公司透過結合門禁系統及環控系統智慧化科技應用，以減少巡查、維護及管理人力，並強化港埠安全。

台中港務分公司指出，鑑於遠端科技及本港監控平台發展已趨成熟，將港區百餘箱體建置具門禁及溫濕度等監控功能，藉由港區內部既有光纖網路連接至智慧監控平台，使監控後端人員更加掌握分散於港區各角落之箱體及門位狀態，以節省人力資源及快速偵查故障點，也可發現非法入侵之行為，達成智能設施安全化。

受網路科技蓬勃發展與科技應用技術成熟，為掌握網路科技發揚潮流，台中港務分公司將智慧安防功能設備引接至原有監控平台系統，使戶外箱、門具智慧管家機制，提供告警故障點、溫濕度異常與非法入侵功能，強化港區關鍵基礎設施網路維護管理需求。

台中港務分公司指出，台中港作為台灣中部重要國際商港，伴隨科技進步之腳步，運用戶外箱門智慧化管理，強化港區CCTV影像傳輸至監控中心之安全，讓監視系統應用範圍更加廣泛，使台中港逐步成為智慧且安全之科技港口。