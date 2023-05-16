受到少子化影響，高雄市甲仙區寶隆國小、內門區景義及西門國小因學生人數未達40人，112學年度將被裁併，教育局安排學生轉校就讀，不過學生尚未轉校，就出現被鄰近國小搶走，家長表示，有國小承諾幫學生遷戶籍，甚至有國小搶學生，由教職員開車載送上下學，讓併校校方直嘆，破壞政府併校的美意。

根據高雄市教育局4月統計資料，高雄市112學年度國小班級數從897班，下降到844班，學生數少了1190人。其中偏鄉大旗美地區除了寶隆、景義、西門國小外，111學年度全校學生人數未達40人的學校還包括六龜區荖濃國小、新發國小、新威國小，杉林區上平國小、集來國小，內門區溝坪國小、金竹國小、木柵國小，甲仙區小林國小，茂林區茂林國小、多納國小及桃源區建山國小、寶山國小、樟山國小。

由於學生人數不到40名學生的國小，校方均存在危機意識，每間學校都極力推展校區自我特色，避免成為下一個被裁併的學校，不過也因此出現搶學生情形，讓國小與國小之間的情誼，產生微妙的變化。

內門區被併校的國小家長透露，近日就接獲旗山圓潭國小表明只要願意來就讀，「戶籍」遷移問題由校方來協助，溝坪國小校方證實，景義國小併校後，30名學生原本在教育局協助下應轉到溝坪國小就讀，但實際上預計報到人數不到一半，因不少家長抱持著「寧願將孩子送往鬧區學習，也不往偏鄉送、未來才有發展」的觀念，因此不少家長就選擇到旗山就讀。

溝坪國小校長蔡翠萍說，併校後的學生被其他跨區學校搶走，不僅破壞政府併校的美意，更是造成搶學生的惡性循環；圓潭國小校長潘淑琦表示，景義及金竹國小原是從溝坪國小分出，教育局將裁廢學校的學生回歸母校，但有家長傳達希望能夠到旗山圓潭國小就讀，因此才提供協助戶籍遷移的便利性，並非搶學生。

不過，內門金竹國小為了爭取學生到該校就讀，甚至跨區載學生，更由教職員親自開車到杉林等鄰近區域搭載學生上下課，有家長反映，難道教育局視而不見，都不管這些學生的交通安全嗎？

教育局表示，針對國小裁併後的學生，教育局都為他們做最好銜接學校的考量，家長另選擇他校就讀，教育局只能尊重家長意見。