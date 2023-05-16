睡眠6大好處(製圖/陳友齡)

現代人生活壓力大，睡眠不足成為普遍的問題，但要注意持續累積「睡眠債」會帶給身心極大風險。中醫師陳國誌就表示，若睡眠時間長期小於6小時，可能會增加罹癌風險，而好的睡眠能有助重整免疫系統、避免心血管疾病以及改善心理狀態等好處。不過，絕不是睡越久越好，睡眠品質才是關鍵。

中醫師陳國誌在臉書粉絲頁《翰醫堂中醫診所》講述睡眠對健康的重要，他指出睡眠充足可以幫助我們防止感冒及避免各種疾病，建議成年人每晚至少要睡7至9小時才是好的睡眠質量。對此，他特別列出6大睡眠好處：

1、 幫助重整免疫系統

陳國誌表示，睡眠對於免疫系統的調節與維持有著重要的作用，好的睡眠能幫助促進淋巴細胞的生長及分泌，進而增強免疫系統；反之睡眠不足則會對免疫系統產生負面影響，也可能會增加身體炎症反應。

2、 重整身體的代謝狀態

陳國誌提到，充足睡眠可以重整身體的生理時鐘和人體節律，進而調節食慾、代謝、荷爾蒙分泌等，幫助身體正常運作，促進健康代謝。當缺乏足夠的睡眠時間，身體會釋放一種「麥角酸」的荷爾蒙，刺激食慾並增加食物攝入量，進而造成體重增加及代謝症候群等問題。

3、 維持腸道健康

陳國誌說明，好的睡眠能幫助維持腸道內微生物蓬勃生長，腸道菌群平衡可以幫助消化食物、產生營養素以維持腸道健康。

4、 避免心血管疾病

陳國誌指出，睡眠期間身體會減少代謝和二氧化碳的產生，進一步減少心臟負擔。此外，充足的睡眠可讓血壓被更好的控制，從而降低心臟和血管的炎症風險。

5、 幫助大腦學習、記憶、思考和判斷

陳國誌表示，睡覺有助大腦促進神經元間的連接，提升大腦的判斷及記憶新的信息，使腦內代謝廢物的排除、降低阿茲海默症或失智症機率。

6、改善精神及心理狀態

陳國誌表示，良好的睡眠還能幫助調節情緒，緩解生活中的壓力及焦慮，有助提高心情、情緒穩定性；反之若是睡眠不足可能會導致情緒波動，更容易使人焦慮、憂鬱。

既然睡眠如此重要，睡眠時間拉越長就越好嗎？陳國誌解答，關鍵不在時間而是睡眠品質，他建議可透過維持固定睡眠及起床時間來提升睡眠品質。