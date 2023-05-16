大陸官方「國防部發布」微信公眾號消息，中國大陸國防部新聞發言人譚克非大校5月16日下午主持記者會，就近期涉軍問題答記者問，回應美軍入台協助訓練國軍表示，強烈不滿，堅決反對。

記者提問：據報導，消息人士透露，美國政府正計畫以「總統提用權」方式向台提供價值5億美元的武器援助。此外，美方近期派遣百餘名軍人入台協助訓練國軍，實地瞭解國軍訓練模式優缺點並提供建議。

對此，譚克非指出，一段時間來，美方不斷加強與民進黨當局軍事勾連，提升雙方軍事聯繫、升級實質關係，動搖中美關係根基，破壞台海和平穩定，這是非常錯誤、危險的舉動。中方強烈不滿、堅決反對，並向美方提出嚴正交涉。

譚克非強調，台灣問題是中方核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。「斷交、廢約、撤軍」三原則是中美建交的前提條件，絕對不容開歷史倒車。中方正告美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持台獨的承諾落到實處，停止任何形式的美台軍事勾連。正告民進黨當局和台獨分裂勢力，企圖「倚美謀獨」「以武謀獨」是死路一條。

譚克非稱，中方人民解放軍持續加強練兵備戰，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。