事實上，大陸手機業者均有意自研究晶片，欲降低對高通、聯發科的依賴，只是AP(行動晶片)進入門檻高，加上5G又拉升困難度，故除OPPO外，小米也始終處在「只聞樓梯響不見人下來」，原先哲庫ZEKU更計畫將在今年下半年採用台積電(2330)4奈米打造自研晶片，如今OPPO更是閃電退出晶片市場，為整體市場投下震撼彈。

堪稱台灣半導體產業的大老之一、鈺創董事長盧超群幽默說到，「OPPO旗下晶片事業停產停到微博上，真的從來沒看過」，或許可以解讀為OPPO力保手機事業，放棄半導體。

OPPO在3年前大張旗鼓喊話發展自研晶片，從聯發科、高通等高薪挖人才，先後挖角聯發科前共同營運長朱尚祖、前無線通訊部總經理李宗霖，分別擔任哲庫科技執行長與營運長，另外，也挖角前高通資深產品總監姜波。據悉，哲庫(ZEKU)一年光薪水就要燒掉高達80億元，若不是規模大如OPPO的大陸企業，恐3個月就收攤，如今閃電宣布收攤，令人不勝唏噓。