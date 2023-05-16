新竹縣峨眉鄉富興國小近年積極發展各項運動特色，在財團法人台灣光罩慈善基金會的幫助下，滑輪溜冰表現出色，6年級的鍾伊涵日前在總統盃拿下200公尺計時賽金牌，成為偏鄉小校之光。由於富興國小沒有滑輪溜冰練習場，學生都在籃球場學習，學生們克服場地拿下好成績，台灣光罩慈善基金16日到校，祝福學生更加精進。

竹縣富興國小因鄰近峨眉湖，在社會資源支持下，學生們也玩起了獨木舟。（邱立雅攝）

富興國小為新竹縣長楊文科的母校，學校近年推動各項運動，包含籃球、排球、滑輪溜冰、獨木舟等，發展學生的多元特色。校長范熾強表示，其中滑輪溜冰及獨木舟發展得有聲有色，學生從小學一年級開始學習直排輪，包含競速、過樁、曲棍球、直排輪舞龍隊等，不僅參加比賽，舞龍隊更曾受科技大廠邀請擔任晚宴開幕表演、縣府節慶開幕表演等。

今年在總統盃獲得金牌的鍾伊涵，從幼兒園開始學習直排輪，因為喜愛透過身體操控速度感，在枯燥練習中也不覺辛苦。范熾強說，學習才藝要有環境、師資、經費，加上學生日積月累的學習，才開花結果出全國冠軍，很感謝光罩基金會的支持以及各界的協助。

由於富興國小沒有滑輪溜冰練習場，學生都在籃球場學習，克服場地限制，在比賽中拿下好成績。此外，富興國小鄰近峨眉湖，近年也發展出獨木舟特色課程。范熾強表示，很感謝光罩基金會的協助，讓學生多元發展，不僅富興國小學生體驗，也有來自其他學校參與，從水域安全、運動的角度出發，讓孩子的觸角更廣、更豐富。

台灣光罩慈善基金會董事長吳國精表示，企業本身會思考社會責任，從德智體群美為出發，在品德、體育方面補助項目，給孩子不同的學習經歷，甚至藉由運動獲獎，培養出自信，「一輩子都受用」，鍾伊涵的獲獎就格外有意義。