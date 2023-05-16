繼成功引進千萬波神MsPuiyi的退役AV三部曲後，亞洲最大成人直播平台SWAG今（16）日再宣布馬來西亞知名性感網紅「飛機杯女神」Gatita Yan將正式加入平台，不同於IG或OnlyFans 等靜態內容，她將向百萬粉絲呈現大尺度「動作片」，為觀眾帶來一場血脈噴張的視覺饗宴。

Gatita Yan宣布來台拍攝「動作片」。（SWAG提供）

Gatita Yan身材姣好。（SWAG提供）

Gatita Yan作為馬來西亞網路界的熱門人物，每一則限時動態都能輕易登上主流新聞版面，她憑藉火辣身材和迷人魅力，在IG俘虜超過300萬名瘋狂粉絲，時常分享性感照片的她，現在更進一步與SWAG合作，為台灣觀眾製作更多令人垂涎的影音內容。

Gatita Yan人氣超旺。（SWAG提供）

SWAG表示，「作為一個致力提供優質成人娛樂內容的平台，Gatita Yan的加入將為平台用戶帶來更多的驚喜和刺激，並為台灣的成人娛樂產業注入新的活力」。SWAG也透露，未來將有更多繽紛熱辣的異國正妹登陸平台，Gatita Yan將作為引爆台港星馬觀眾慾望的引信，讓觀眾知道SWAG不只有輔導長內內，還有更多性感俏佳人。