廉價翡翠詐千萬，萬華警載業務女友談生意遭列共犯。

某家珠寶公司販售高價翡翠手環，宣稱透過蘇富比拍賣可大幅增值，陸續吸引20多位民眾花費千萬元購買，但事後買方發現品質根本不足以拿至國際市場，憤而向該公司提告詐欺，新北檢偵辦後，發現萬華分局李姓員警涉入，訊後諭令5萬交保，李姓警員應訊時，強調公司陳姓女業務是他女友，他確實曾開車載女友去面交、談生意，但僅此而已，沒有涉入詐欺，全案正由檢方調查中。

萬華分局調查後回應，李姓警員2022年9月，由桃園市調任台北市萬華分局，他在桃園從警期間，結識珠寶店陳姓女業務，後來兩人進而交往。

5月時陳女的公司遭民眾提告詐欺，檢方偵辦時，發現陳女多次有李陪同，因此懷疑他是共犯，本月8日萬華分局帶李前往新北市刑大接受調查，李否認涉案，表示只是載女友去談生意而已。

李姓警員經檢方複訊後以5萬交保，萬華分局指出全案為自檢，目前交由司法釐清，全力配合檢方偵辦，另將視結果再行議處及督導責任。