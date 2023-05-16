行政院長陳建仁本月10日上任滿100天，似乎評價褒貶不一。對此，《QuickseeK快析輿情資料庫》今（16）日就曝光了一份最新的網路好感度，從結果中可以看到，剛升格為農業部長的農會委主委陳吉仲，近一百日好感度僅0.17，成陳建仁底下19位部會首長的吊車尾，引發討論。

根據臉書粉專《QuickseeK快析輿情資料庫》今日在臉書上表示，最新的網路好感度結果顯示，在陳建仁上任行政院長一百天至今，陳吉仲近一百日好感度僅0.17！因「缺蛋」導致蛋價飆漲之民生議題遭在野各黨以及民眾強力批評；倒數第二名為經濟部長王美花，近一百日好感度0.19，同樣因民生議題如各項小吃、便當、民生用品物價飆漲，再加上水、電價皆上漲，還有經濟部近期「試辦冷氣適溫運動2623」，也就是所謂「限溫令」政策都造成民眾強烈不滿，使王美花好感度持續維持在低點。

再來，陸委會主委邱太三倒數第三，好感度0.2，因四月中邱太三表示希望ECFA繼續談，若中止ECFA將造成台灣中國雙方損失，破壞兩岸關係，遭大量網友反酸「說好的糖衣毒藥呢？」。不過該粉專更指出，文化部長史哲及海委會主委管碧玲是唯二好感度超過1的首長。史哲因推出「文化成年禮金」，以及文化部修法重懲黃牛，再加上文化部積極推廣口碑極佳的優質台劇《人選之人—造浪者》，都讓史哲部長獲得不少正面評價；而管碧玲則因四月初台籍客船與中國大陸海巡艦爭議事件中，痛斥中國大陸大外宣，對中態度強硬，導致好感度上升。