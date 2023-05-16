美時第一季的合併營收45.24億元，創下史上第一季的最佳表現，年成長43％；每股稅後盈餘為4.58元，較去年同期成長167%。第一季營業毛利率為60％，相較於去年同期的43%有大幅度的成長，毛利率成長主因為亞太市場的品牌藥營收貢獻增加以及全球外銷產品組合優化。營業費用金額與上一季相當，維持在10億元的水準；第一季營業利益達16.64億元，營業利潤率超過36％。

以美時第一季區域別營收來看，亞太市場以及亞洲以外的全球外銷市場各佔一半的營收貢獻。亞太市場整體營收表現較去年同期成長30％，其中以台灣業績成長表現最佳，較去年同期大幅成長124％；韓國和東南亞市場的營收也都達到雙位數的年成長。亞洲以外的全球外銷市場較去年同期成長60％，受惠於血癌用藥Lenalidomide在美洲市場的訂單挹注，此外，第一季美時也增加取得血癌用藥Lenalidomide兩種劑型的美國FDA最終審查核可，這項進展也對營收成長做出貢獻。

美時總經理Dr.Petar Vazharov表示，這是美時有史以來最好的第一季表現，展現了在各項業務成長與發展的優秀實績。美時從一家專注於學名藥的公司轉型為一個國際化的製藥平台，包括品牌藥、創新產品、生物相似藥和505(b)(2)等產品，公司的轉型正在持續進行中，美時也藉此基礎不斷成長。

展望2023年，Dr.Petar Vazharov表示，美時會力拚達成營運目標，對於東南亞市場持續積極耕耘，目前已經建立了幾項關鍵治療領域的基礎，對於該市場的拓展感到充滿信心。另外，美時也將繼續專注於執行年度營運目標，從美時營運奠定的堅實基礎，持續推展公司營運成長。