據美國之音報導，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）期盼在6月的新加坡安全論壇「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）上和中國國防部長李尚福會面，不過遇到北京以美方制裁李尚福為由冷處理。五角大樓新聞秘書帕特·萊德（Pat Ryder）准將周一（15日）對此強調，有關制裁並不會妨礙奧斯汀和李尚福的會面。

李尚福任職於中央軍委裝備發展部長期間，因牽涉與俄羅斯主要武器出口商俄羅斯國防產品出口公司的「重大交易」，被美國國務院制裁。李尚福是史上首位被美國制裁的解放軍上將，今年3月正式被任命為中國國防部長。

《金融時報》日前報導，奧斯汀想跟李尚福在「香格里拉對話」期間會晤，但是北京已經表態，因為李尚福被美國制裁，兩人幾乎毫無可能會面。

報導稱，萊德周一在記者會上被問及中國聲稱制裁成為奧斯汀和李尚福會晤的障礙時強調：「奧斯汀部長可以會見他的中國同行。在這方面沒有任何限制。保持溝通管道暢通非常重要，因此我們將繼續尋求這樣的作法。」

中國前防長魏鳳和去年曾在「香格里拉對話會」期間會晤奧斯汀。不過李尚福上任迄今，尚未與奧斯汀有過任何公開互動。

萊德另外指出，美國已經就「向俄羅斯提供致命援助的負面後果」與中國進行了溝通。他說，到目前為止，沒有任何跡象顯示中國向俄羅斯提供了致命武器援助。中國若這樣做，不僅將延長俄羅斯對烏克蘭的非法佔領，並導致烏克蘭數以千計的無辜生命遇害，還將使得中國徹底落入由那些尋求把烏克蘭作為一個民族而消滅的國家所組成的陣營之中。

至於規畫中對台灣提供5億美元軍援的項目，萊德表示，目前沒有具體細節或時程可以提供，不過五角大樓確實打算動用國會授權的「總統提取權」（PDA）向台灣提供防衛裝備或服務。

拜登政府已經通過PDA向烏克蘭提供了30多次軍援，然而目前尚未依此模式向台灣提供過武器。