「館館散步集章趣」紀念品的文創瓶器。（新竹市政府提供／陳育賢新竹傳真）

為響應518國際博物館日，新竹市政府將推出「館館散步集章趣」活動，18日起至8月31日止，民眾可於新竹市美術館服務台領取集章卡，至全市12處博物館所及文化空間服務台集章，集滿5個不同的章，並下載「新竹．城市博物館」App，即可兌換特色紀念品1份。

文化局長錢康明表示，新竹市為北台灣最早開發的城市，有300餘年歷史，舊城區街道紋理匯集清朝、日治大正、昭和年間與戰後豐富的發展軌跡與歷史空間記憶。

新竹市博物館群作為貫穿今昔的驛站，具展示及教育推廣的功能，歡迎大小朋友一起來館館散步，從博物館所的視野，發現新竹並參與其中。

錢康明說，此次活動以新竹市博物館所及文化空間為散步據點，民眾可下載「新竹．城市博物館」App，並跟隨「新竹．城市博物館」規畫路線，放慢腳步來場深度文化之旅，順遊周邊的藝文空間及特色店家、品味街區內的古蹟及歷史建築，在新舊交融的街道中感受竹塹古城的文化底蘊與獨特魅力。

文化局說明，配合集章的館所包含新竹市玻璃工藝博物館、影像博物館、少年刑務所演武場、美術館、文化藝廊、鐵道藝術村、水道取水口展示館、辛志平校長故居、李克承博士故居、金長和媽祖水仙文物館、新竹州警務部部長官舍及下竹町（南大路警察宿舍）共12處。

文化局補充，「館館散步集章趣」紀念品有文創玻璃杯、瓶器及筆記本共300份，數量有限，兌完為止，活動至今年8月31日止。相關資訊請至新竹市文化局官網查詢最新公告。