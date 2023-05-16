大陸女星徐嬌當年在周星馳電影《長江7號》反串演男主角「小迪」，成為家喻戶曉的明星，現年25歲的徐嬌已是甜美少女一枚，她日前更豪曬比基尼、綁帶小褲的寫真照，大尺度辣照掀起討論，而徐嬌今出席活動被問到此事，她也高EQ回應了。

總是給人甜美、乖乖形象的徐嬌，日前頂著一頭粉色頭髮，穿綁帶比基尼、小褲拍寫真，套上短版洞洞罩衫、腳踩長靴別有風味，徐嬌大尺度辣照掀起討論，甚至無端遭酸民攻擊，她今天出席活動時還驚問：「都2023年了，女生穿泳裝不正常嗎？」

徐嬌說，她從高中就想把頭髮染成粉色，這次終於嘗試，她也把握機會拍照記錄，於是找了女攝影師拍3套照片，「都是我自己做的造型妝髮，因為自己比較了解自己適合什麼樣的風格」，徐嬌霸氣說：「我很喜歡我的身體，那大大方方展現給大家看」。

徐嬌展現高EQ談性感照，微博立刻以「徐嬌回應泳裝照爭議」登上熱搜榜冠軍，網友也紛紛留言：「在海邊不穿泳裝，難道穿大衣嗎」、「看她微博其實知道她很有想法也很勇敢」、「選擇自己喜歡的穿衣風格」。