黃冠智笑說看見身旁的搭檔，讓他拍照心情很放鬆；雷嘉納則想挑戰顛覆可愛的那一面，表現高冷感。（石智中攝）

先後入選台北電影節「非常新人」的演員黃冠智、雷嘉汭，共同出演靈異電影《化劫》，以八字、中邪、宮廟等元素帶出恐怖氛圍，戲中兩人互有曖昧情愫，戲外好感情同樣顯而易見。兩人接受本報棚拍邀請換上三宅一生時裝，過程中不斷逗笑彼此，飄散兩小無猜氛圍，就連訪問階段也要拌嘴，更不諱言說一起去男生家看電影培養默契，不過被問及發展可能性，黃冠智率先說「不可能！」讓雷嘉汭緊接著自爆理想型是戲中的「他」，就怕模糊掉純友誼關係。

黃冠智與雷嘉汭為戲苦練空手道及勤學表演課，整整一個月都沒停過，黃說：「我們早上8、9點就要開練，所以每天都見面，剛好我們家住很近，所以我就會順便載她。」兩人還會一塊到男生家看鬼片、幫忙慶生等，不過黃坦言已有交往2年多的女友，就連雷也認識，所以單純就是好友誼。雷也笑說：「我的理想型是演我姑丈的黃騰浩， 他好帥又有魅力和才華！全劇組的人都覺得他很帥！」

回想起收到《化劫》試鏡邀約時，雷嘉汭打趣說：「我第一反應是，我青春可愛的臉蛋怎麼都演鬼...」但她仍為求表現，親自赴南投找空手道教練學習，並在試戲時大秀一段，努力的汗水果真讓她屏雀中選；另外，她還特別觀察昆蟲行動模樣，尤以蜘蛛作為被附身的假想，讓演出時更自然，詭異感飆升。體育班出身的黃冠智早前練過跆拳道，所以空手道對他而言輕而易舉，且喜愛驅魔英雄系列動畫的他，看見劇本也包裹相似要素更激起他挑戰慾望。

黃冠智、雷嘉汭此次棚拍挑戰三宅一生服裝，該牌擅長在簡單的服裝布料上注入靈魂，隨著不同人穿搭呈現獨有生命力，彷彿直接在模特兒身上製衣一樣，因此兩人對著鏡頭時而俏皮、時而冷酷卻不違和，且彼此好默契讓黃冠智直呼「雖然拍攝經驗不多，但整個人都放鬆了下來。」而雷嘉汭笑說，自己習慣甜美形象，不過穿上服裝後更想表現不一樣的一面，「想擺脫可愛感，嘗試酷炫可怕風格。」兩人精彩多變面貌充分展現作為演員最需要的可塑性，未來新挑戰頗令人拭目以待。