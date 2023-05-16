桃園市觀音高中動畫科學生謝宏雋、張益昇與羅柏迦的作品「迴芯回憶」，榮獲專題競賽全國佳作。（觀音高中提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市觀音高中鼓勵動畫科學生，持續透過創作表達自身想法。（蔡明亘攝）

2023年全國高級中等學校專業群科專題實作及創意競賽甫落幕，桃園市觀音高中多媒體動畫科今年派2組學生參賽，榮獲藝術群專題組全國第三名與佳作。校方表示，2組作品皆貼近現代青少年生活，包括親子互動與升學壓力議題，展現精彩創意與動畫製作技術，期許學生未來持續精進專業技能，透過創作表達想法。

觀音高中動畫科2組團隊皆由教師張嘉方、葉云萱共同指導，其中學生姜均坦、邱柏凱、林宜臻、邱梓涵與劉宜欣的作品「Hoverover」奪下全國第三。校方表示，這部作品透過細膩描繪，帶領大眾看見親子關係中雙方真實感受，在快節奏生活中，人們常忽略溝通重要性，而親子互動需要更多時間和耐心，故事敘述親子間需聆聽彼此心聲才能創造和諧家庭，盼啟發更多人重視親子關係。

「Hoverover」製作團隊說，一開始討論出多個故事發想，每個成員想做的內容不盡相同，後來經過溝通逐漸聚焦，擇定以「生活經驗」為主軸，貼近生活的故事較能引起觀者共鳴，籌備期間無論是畫動畫、設計視覺、後製音效等工作，過程讓他們十分享受，未來會持續朝相關領域努力。

另組作品「迴芯回憶」由謝宏雋、張益昇、羅柏迦共同製作，敘述現代學生面對龐大升學壓力，處於疲憊狀態，在追求完美成績過程，遇到不理想結果而忽略掉過程中付出的努力，表達學生經歷的故事，也獲評審肯定，榮獲全國佳作。

張嘉方提到，2組學生從去年2月開始籌備參賽，途中遇到疫情，無法面對面討論，改為線上溝通，所幸學生們自主學習效率高，無論是討論分鏡故事，或電腦設備使用，都能團隊合作完成，她也勉勵動畫科學生，持續以生活中的靈感，透過創作表達想法。

觀音高中校長林振清表示，動畫科高一至高三除安排循序漸進的理論、實作課程外，還請來業界動畫導演、大專校院教授等人到校指導，讓學生在學習中體驗自主行動、溝通互動與社會參與等素養，並將基本技能與實務應用結合。校方也開放電腦設備，讓學生在課後時間「修煉」，精進專業能力，相信透過教師教學能量擴增、學生學習意願提升、持續爭取設備升級等，往後會有更耀眼表現。