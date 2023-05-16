5月幾波梅雨鋒面陸續報到，伴隨著暑氣逼近、氣溫攀升，多變的氣候更需要備齊各種功能的3C家電來應對，燦坤（2430）即日起發起「五月梅好」促銷活動，不管是梅雨來襲的濕悶天，還是豔陽高照的乾熱天，燦坤都為廣大消費者準備好品牌最多、款式最齊的生活家電選擇。

燦坤指出，自5月16日至31日止，買指定品牌刷指定信用卡加碼送現金折價券，最高折抵回饋2,021元。使用台新燦坤聯名卡銀行分期消費可得1,022元現折優惠；指定家電還能享環保集點周末回饋、退稅及汰舊換新政府補助最高7,000元。

燦坤同步祭出抽獎活動，全館不限商品消費滿5,000元，抽星宇航空日本仙台來回機票，趁著解封飛一波，一睹日本知名夏季大型祭典青森睡魔祭；活動期間選購四大家電消費滿15,000元，抽台中金典酒店栢麗廳雙人自助餐券；選購資通訊／遊戲軟體類消費滿3,000元，抽經典創意日料藝奇套餐禮券兩張；購買小家電類商品滿2,000元，抽遠雄海洋公園雙人遊樂園券與年票一張。

另一方面，燦坤表示，自5月起消費趨勢觀察，台灣南北區購買3C用品的取向明顯不同，中部以南地區已漸進入初夏徵兆，高溫缺水，加上空氣品質屢屢亮燈，帶動風扇、清淨機系列商品買氣增溫。風扇系列首選節能又安全的奇美DC馬達ECO微電腦立扇，DC靜音省電超節能，擁有ECO智能溫控，14吋優惠價2,188元、16吋優惠價2,388元，任選兩組獨家送奇美家用電烤箱。熱銷清淨家電推薦美型時尚代表LG AeroTower空氣清淨機UV版，兼具風扇和空氣清淨功能，配有三階段過濾系統與三種氣流模式，限時直降8,000元、優惠價19,900元，獨家送TESCOM負離子吹風機，登錄再送三合一高效率濾網入；空調加購價更是直降54折，只要14,900元即可帶走清淨機主機及加碼好禮、登錄贈品。

據中央氣象局推測，今年5～6月為偏暖熱型氣候，北部地區受到趨暖效應影響，更多消費者提早備戰酷暑、颱風季，尤其以標有節能標章的空調、冰箱、洗衣機、除濕機銷量最為突出。空調系列推薦口碑熱銷款LG一對一雙迴轉變頻冷暖空調優惠價36,360元，刷指定信用卡最高可現折1,621元，總折數近84折，再享專屬好禮；全系列分離式空調滿額送獨家贈品，現在買還能享免費現場評估及VVIP級尊榮安裝服務，指定機型再享八年免費延長保固。此外，凡選購冰箱及洗衣機消費滿額即享獨家好禮，指定機型再送六年免費延長保固。