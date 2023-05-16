頑強的王男遭受猛烈撞擊後，奇蹟似的沒有受傷，車輛直接往一旁的材料行裡面撞去，店家見狀嚇得跑出店外，要求王男下車。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

撞擊力道過大，車頭半毀、擋風玻璃碎裂，保險桿也掉在地上。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

王男自小客車車頭幾乎全毀，竟繼續向前往旁邊巷子逃竄，最後車輛卡在水溝護欄差點掉下去。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

醉不上道！今天上午10點多一名38歲的王姓男子，自行駕車行經和美線東路二段與東原路口時，在幾乎沒有煞車的情況下，撞上路口停等紅燈的小貨車，王男自小客車車頭幾乎半毀，竟繼續向前往旁邊巷子逃竄，最後車輛卡在水溝護欄差點掉下去，民眾見狀上前圍捕聞到濃濃酒味，王男奇蹟無傷，酒測值高達1.48，訊後遭警方移送偵辦。

這起事件發生在和美線東路二段與東原路口，當時在路口還有其他停等車輛，從監視器畫面可以看到，王姓男子從遠方急速駛來，完全沒有煞車直接朝停等紅燈的小貨車屁股撞上去，撞擊力道過大，車頭半毀、擋風玻璃碎裂，保險桿也掉在地上。

頑強的王男遭受猛烈撞擊後，奇蹟似的沒有受傷，車輛直接往一旁的材料行裡面撞去，店家見狀嚇得跑出店外，要求王男下車，不過王男竟然還駕駛車輛逃逸，往一旁的巷弄駛去，不過疑似因車輛受損嚴重，無法正常控制，直接朝著路旁護欄撞上，車輛卡在水溝上方，動彈不得。

附近民眾趕緊通報警方，並前往將王男團團圍住，據了解王男今天早上在台中喝酒，在返回彰化的路上釀禍；警方表示，經實施酒測王男酒測值高達1.48 ，訊後依公共危險罪將王男移送法辦。