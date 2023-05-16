據美國之音報導，今年度的亞太經合組織（APEC）會議將由美國承辦，5月14日至5月26日在底特律舉辦的第二次資深官員會議（SOM2）將提供美中高階官員對話與會晤的舞台，為11月登場的元首峰會營造氛圍，並增加美國總統拜登和中國大陸國家主席習近平單獨會面的機會。

在底特律舉辦的SOM2包含數十個研討會、對話、實地考察和會議，涵蓋廣泛主題，包括殘疾包容、電動汽車基礎設施融資、多邊和政府機構合作之必要性等主題。美國交通部長皮特．布蒂吉格（Pete Buttigieg）將主持APEC交通運輸部長級會議，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）則將主持貿易部長會議。

彭博新聞社先前引述知情人士報導，中國大陸商務部部長王文濤和戴琪可能在5月25日至26日的貿易部長會議期間於場邊會晤，這將會是自二月爆發中國大陸偵察氣球事件以來，美中最高級別的官員會晤。美中官方都未對此發表評論或作出回應。

報導稱，美國國務院周一表示，SOM2一系列會議將為亞太經合組織經濟體之間的持續合作奠定基礎。美國致力於舉辦富有成效且有意義的SOM2，並期待歡迎APEC各經濟體來到底特律繼續這項重要工作。

對於美中高層缺乏溝通管道，兩國智庫專家四月發表一份報告，呼籲兩國增加直接溝通，努力使雙邊關係恢復正常。

加州聖地亞哥大學教授、21世紀中國大陸中心主席謝淑麗（Susan Shirk）指出，從現在到今年秋天APEC會議在美國舉行，這是一個值得美中雙方努力追求的一個議程。「這將是一個關鍵的建立信任的機會，以減少雙邊關係中的悲觀情緒、敵意和緊張情緒，這將可以讓雙方共同建立一種降低戰爭風險、就兩國間非常困難的爭端問題達成一致的能力。」

《華爾街日報》週一報導，對於北京來說，美中恢復對話驅動力之一為11月在舊金山舉行的APEC峰會。報導引述相關中國大陸官員的話表示，北京期望為習近平出席這場峰會並與拜登舉行一次單獨會面鋪平道路。