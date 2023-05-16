林儒暘表示，南投市目前有4萬輛車，但停車位大約只有2500個，停車空間嚴重不足，造成違停亂象。（楊靜茹攝）

林芳伃建議縣府盡快實施路邊停車格收費，停車格才不會被長期佔用。（楊靜茹攝）

南投縣停車空間不足，加上未實施路邊停車收費，停車格遭佔用，造成違停亂象多，南投縣議員林儒暘、林芳伃16日在南投縣議會縣政總質詢，要求縣府增設停車空間，落實路邊停車收費。縣長許淑華說，集集鎮8月率先施行假日停車收費，其他草屯鎮、南投市及埔里鎮可望在年底前實施，並評估增設停車空間。

林儒暘表示，南投市目前有4萬輛車，但停車位大約只有2500個，停車空間嚴重不足，造成違停亂象，像他開車出門買餐點，到處都找不到適合的停車地點，最後什麼都沒買就遶回家，要求縣府儘速增設停車空間。

「南投看燈會號稱吸引500萬人次遊客，對南投市區卻沒有實質效益，因為遊客想到市區吃個意麵，卻找不到停車位，實在很諷刺。」林儒暘建議，縣府可以參考台中市、台北市政府在鬧區學校操場下方設置地下停車場，同步盤點可以建造立體停車場場域，解決違停亂象。

林芳伃則表示，全縣違停亂象，以南投市、草屯鎮、埔里鎮及竹山鎮最為嚴重，隨著使用者付費意識抬頭，民眾對於停車收費的接受度提高，希望能盡快實施路邊停車格收費，停車格才不會被長期佔用。

許淑華說，為了改善縣內停車問題，並提高路邊停車格周轉率，已與南投市、草屯鎮、埔里鎮、集集鎮公所研議路邊停車收費，其中集集鎮推行假日停車收費率先上路，7月試辦、8月正式實施，其餘可望在年底前實施，若公所因地方壓力難以推行，縣府將主動統籌推動，同時依各鄉鎮市條件評估增闢停車空間。