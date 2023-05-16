桃園市龍潭第三公墓禁葬多年，範圍有2700多坪土地，且位置鄰近竹科龍潭園區，地方居民認為，該土地閒置多年未遷葬也未妥善運用，且行政院推動龍科三期擴建，市府卻放任禁葬的公墓土地不處理相當可惜，期盼市府應盡速辦理遷葬作業，可將該區域規畫為公園或建設其他公共設施加以活化。

市議員張肇良指出，龍潭區八德里、聖德里2里未建設公園，鄰近還有平鎮區的湧光里，大家都希望能有適當的戶外空間可以休憩，當地的龍潭第三公墓早在2008年公告禁葬，該公墓土地範圍大，且地理、交通位置都好，鄰近就是竹科龍潭園區，至今約還有140座墳墓尚未遷葬，他向市府建議辦理遷葬，並將土地變更為公園用地，可設置親子共融式公園或其他用途使用，以加強活化。

張肇良也說，竹科在龍潭園區1年約有1400萬元回饋金，在地德龍國小因應龍科三期擴建將面臨併校或廢校，之後回饋金也無法用在教育相關建設，他期盼市府同意並加速龍潭第三公墓遷葬作業，並將這筆回饋金用在建設公園或是其他公有建設，能夠實際嘉惠在地居民。

龍潭區八德里長葉來旺表示，公墓周圍環境難免髒亂，地方上居民也希望該區域土地活化，興建公園等休憩空間看起來也比較清爽，更能增進里民生活品質。

市府民政局禮儀事務科指出，全桃園將近還有140多處公墓，若要全數辦理遷葬作業，礙於補償金及遷建經費問題無法推行，且目前龍潭第三公墓土地，並未有需地機關提出開發需求，若有相關單位主動提報需要該區域興建公園或其他建設，需編列相關補償金及遷建費用經費，屆時民政局及殯葬事務所就會配合辦理遷葬相關作業。