東海政治系副教授林子立（右）表示，東大邀請美國國際關係學者Polly Diven教授（中）來台規畫11場講座。（東海大學提供／陳淑芬台中傳真）

東海大學政治系邀請國際政治學者5月駐點舉辦區域政治對談11場講座，美國大峽谷州立大學政治學教授Polly Diven在研討會表示，來台灣之前，美國輿論不時傳出台海戰爭一觸即發，導致周遭親友對她來台都非常擔憂，然而，當她真正踏上台灣土地，才發現一片祥和。

東大政治系副教授林子立16日表示，「美國傅爾布萊特計畫」由美國政府贊助的旗艦國際教育交流計劃，是全世界溝通思想、尋找國際問題解方的重要交流平台。東大透過計畫邀請Polly Diven教授、法國教授Antoine Bondaz、紐西蘭教授Richard Jackson等知名學者，來台與國內學者深談「烏俄戰爭」、「美國外交政策的改變」、「印太戰略」、「如何維持台海兩岸穩定」等議題。

林子立說，法國總統顧問、也是法國首屈一指的學者Antoine Bondaz，以法國角度分享法國在印太地區的布局及對兩岸關係持悲觀態度，研討會中激烈辯論非常精彩。

Polly Diven15日在研討會表示，她來台灣之前，美國輿論不時傳出台海戰爭一觸即發，周遭親友對她來台都表示擔憂，然而，當她真正踏上台灣土地，才發現一片祥和。

Polly Diven表示，來台灣是很好的經歷，分享她在美國外交政策方面的專業知識，並與台灣的兩岸關係學者對談，學習兩岸政治背景。未來，她回到美國將在課堂與學生分享，並作為後續研究資料。