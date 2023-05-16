公路總局調查112年度車輛號牌英文代碼的各方意見，決定暫不製作8組諧音或意義不雅的車牌，包括CBA（中國大陸男子籃球職業聯賽）、CCC（諧音死死死或嘻嘻嘻）、CCK（台語諧音死死去）、CCP（中國共產黨縮寫）、PDD（廣泛性發展障礙縮寫）、PEE（尿尿）、PGG（GG不雅諧音）及LGY。

公路總局監理組組長魏武盛。(公路總局提供)

公路總局監理組組長魏武盛表示，考量車輛車牌英文代碼地特殊含義或其合適性，會因不同觀點而有所差異，公路總局自110年起，調查近2年內預計製作車牌的各方意見。

魏武盛表示，今年度調查自2月24日至4月30日，調查車種包含自用小客（貨）車、普通重型機車、電動租賃小客車、電動大客車（含營業及自用）、550C以上大型重型機車及微型電動二輪車等6種，共26組英文代碼，總計蒐集1萬3133筆意見。

魏武盛表示，被認為不合適比例達10％以上的代碼共8組，包括：自用小客（貨）車的CBA（中國大陸男子籃球職業聯賽）、CCC（諧音死死死或嘻嘻嘻）、CCK（台語諧音死死去）、CCP（中國共產黨縮寫）；普通重型機車的PDD（廣泛性發展障礙縮寫）、PEE（尿尿）、PGG（GG不雅諧音）以及550CC 以上大型重型機車之LGY（GY不雅諧音）。其中CCP達33.2％、PEE達22.37％及LGY達20.21％，分別是不適合比例前3名。

魏武盛說，不合適比例達10％以上的車牌代碼，將列為暫時保留不製作，另本次調查是未來製作的參考依據，並非全數代碼皆於本年度製作，製作期程仍依各年度需求而定。