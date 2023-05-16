江姓男子平日擔任捐血站夜間值班人員，常透過通訊軟體觀看群組內散布的竊錄影像消磨時間，突然想到常與女性護理師共事，竟一時色令智昏，偷偷在更衣室放置手機偷拍，但手法拙劣被一眼看穿，屏東地院法官審結後，一審依妨害秘密罪判刑2月，得易科罰金，可上訴。

判決指出，江南某日上午7時許，趁著眾人上班前夕，在捐血站2樓更衣室，將自己的蘋果手機放入更衣室鞋櫃上所擺放具有孔洞的鞋盒中，利用護理師更衣時，以手機錄影方式，竊錄女子更衣及身體隱私部位。

這名眼尖護理師一眼就看到鞋盒孔洞中有藏手機，且察覺手機處於錄影狀態，旋即向站長報告，眾人先不動聲色。

江男因見女子更衣久未下樓，擔心遭人發現，即上樓查看，發現更衣室內無人，隨即入內取走手機，護理師見狀後要求她等站長到場後再下班，因知悉犯行曝光，隨即坦承犯行，護理師也當場報警。

法官認為，江男無故竊錄女子非公開活動及身體隱私部位，除侵害對方隱私外，更造成一定心理壓力及創傷，顯然欠缺對他人隱私權尊重，且尚未女子和解並獲得原諒，實屬不該，念犯後尚能坦承犯行，因此判刑2月。