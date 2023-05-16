高雄市海洋局美化前鎮漁港相關建物與碼頭等設施，行政院核定「前鎮漁港建設專案計畫」總經費80.47億元，由中央與高雄市府攜手，提升前鎮漁港水產品衛生安全、友善船員休憩空間等，同時提昇我國遠洋漁業的國際競爭力及魚貨產品衛生安全。

海洋局16日指出，核心區內除有興建中多功能水產品運銷中心外，針對既有漁民服務中心及漁會大樓建築物外觀呈現斑駁、漏水及設備老舊等問題納入修繕。結合景觀綠美化及周邊道路改善，將整體空間串接及縫合，改善港區整體環境，塑造安全舒適之休憩氛圍，呈現核心區域嶄新風貌。

目前建物修繕工程進度已達98％以上，建物外觀全數已完成拆架，嶄新外牆塗料，以及用色活潑金屬格柵透過層次穿插排列創造畫龍點睛效果，讓原本漁會大樓凌亂不堪外牆室外機全數隱蔽收納於格柵後方。

漁民服務中心正面則將原先較為複雜立面，透過簡約有力的出簷呈現出海鳥飛翔之意象，立面垂直金屬格柵安裝後，與漁會大樓互相呼應，形塑前鎮漁港建物群的自明性，同時減少外殼耗能，遮蓋空調主機及管線。